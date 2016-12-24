Глава Мордовии поздравил представителей СМИ с Днем российской печати

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Уважаемые работники средств массовой информации Мордовии! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!

Благодаря вам – журналистам, полиграфистам, специалистам по связям с общественностью, жители Мордовии получают достоверную и максимально полную информацию обо всех значимых событиях, происходящих в республике.

Вы формируете информационную картину жизни Мордовии, раскрываете самые яркие, а также малоизвестные страницы ее истории, способствуете продвижению позитивного имиджа нашего региона.

Вы - связующее звено в диалоге между обществом и властью, акцентируете внимание на наиболее острых вопросах, что требует не только высокой профессиональной подготовки, но и собственного авторского взгляда на происходящие события и явления, неравнодушного и деятельного участия в общественно-политических процессах.

Отдельные слова благодарности ветеранам печати. Заложенные вами традиции профессионализма, неравнодушия, владения пером по-прежнему остаются фундаментом работы в отрасли.

Желаю всем работникам средств массовой информации новых творческих находок, интересных и ярких материалов, благодарных читателей. Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Глава Республики Мордовия А. Здунов

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