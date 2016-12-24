14 января в Саранске откроется выставка декоративного искусства «Сюжеты»

Выставочный проект «Сюжеты» открывается 14 января (16:00) в Музее им. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) и представляет собой работы творческой группы «Казанский посад», в которую входят профессиональные художники-педагоги и студенты Казанского государственного института культуры.

В экспозиции представлено почти 50 произведений, выполненных в разных техниках декоративно-прикладного искусства. Авторы умело используют пластические возможности различных материалов и создают работы высокого художественного уровня. В основе концепции выставочного проекта лежат творческие и философские размышления о предметной среде человека. Они нашли отражение в пластических формах и выразительных образах, созданных из дерева, керамики, текстиля.

Название выставки «Сюжеты» связано с понятием «фабула произведения». Фабула - четкая передача сути художественного конфликта, возникающего в ходе творческого осмысления тех или иных событий. Сюжетная линия художественного произведения, трансформируясь, переходит в формальные пластические и композиционные решения. Они находят отражение в декоративном орнаменте, изобразительном мотиве, стилизации и условной трактовке форм. Сюжет становится навигатором действий пластических и композиционных намерений автора.

Выставочный проект представляет прикладное искусство, в его чувственно-эмоциональном и рационально запрограммированном контексте.

В зависимости от материала и особенностей создания произведений, авторы использовали различные выразительные средства: фактурные, живописные, пластические, графические; конструктивные и композиционные приемы: орнамент, сюжет, цвет и другие. Проект раскрывает творческий потенциал участников, показывает возможности развития прикладного искусства в сегодняшних реалиях. Творчество профессиональных художников-педагогов и студентов Казанского государственного института культуры приглашает к дискуссии о роли и месте прикладного искусства в пространстве предметного мира культуры.

Организаторы приглашают представителей региональных СМИ для участия в пресс-подходе, который пройдёт 14 января в Музее Эрьзи по адресу ул. Коммунистическая, 61, в 15:30.