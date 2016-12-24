В Мордовии обсудили подготовку к проведению в республике Всероссийского сельского Сабантуя

12 января Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров провел очередное совещание по подготовке и проведению Всероссийского сельского Сабантуя, который состоится в начале июля на площадке возле села Аксеново Лямбирского района.

Планируется, что на масштабный национальный праздник приедут гости из многих регионов России. Количество участников мероприятия будет определено с учетом эпидемиологической обстановки.

На совещании обсуждались вопросы организации точек питания и торговли на площадке Сабантуя. Как отметил и.о. Министра экономики республики Алексей Грибанов во время праздника будут работать 70 точек общественного питания, где гости смогут попробовать национальные блюда. На территории планируется организовать работу пунктов торговли с мороженым и прохладительными напитками мордовских производителей.

Широко будет представлена сувенирная продукция: свои изделия продемонстрируют мастера народно-художественного промысла из Мордовии и других регионов страны.

Также участники смогут воспользоваться сервисом посткроссинга и отправить памятную открытку с логотипом праздника по России, в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Владимир Сидоров, который является сопредседателем организационного комитета Всероссийского сельского Сабантуя, поручил в короткие сроки определиться с вопросами организации системы информации, навигации и транспортной логистики. Для гостей будут подготовлены буклеты с картой площадок, программой Сабантуя и справочной информацией о нашей республике.

Также премьер-министр регионального кабмина дал поручение организовать бесперебойный доступ к интернету на площадке Сабантуя.