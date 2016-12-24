В Рузаевке появится автомобильная газозаправочная станция

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Повышение зарплат в Мордовии станет для органов власти республики ключевым направлением работы
По информации Администрации Рузаевского района, в городе железнодорожников запланировано строительство автомобильной газозаправочной станции. Глава района Александр Юткин встретился с представителем компании «Газомоторные комплексы», которая и будет заниматься реализацией этого проекта (он, кстати, предусматривает создание 14 новых рабочих мест). На встрече были рассмотрены земельные участки под размещение станции. В дальнейшем в Рузаевке может появиться и пункт сервисного обслуживания газомоторного оборудования.
Проект реализуется в рамках подписанного соглашения между Республикой Мордовия и ООО «Газпром газомоторное топливо» в октябре прошлого года. Соглашение предусматривает повышение экономической эффективности и надежности энергетического обеспечения транспортного комплекса республики.
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Повышение зарплат в Мордовии станет для органов власти республики ключевым направлением работы
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