В Рузаевке появится автомобильная газозаправочная станция

Новости

По информации Администрации Рузаевского района, в городе железнодорожников запланировано строительство автомобильной газозаправочной станции. Глава района Александр Юткин встретился с представителем компании «Газомоторные комплексы», которая и будет заниматься реализацией этого проекта (он, кстати, предусматривает создание 14 новых рабочих мест). На встрече были рассмотрены земельные участки под размещение станции. В дальнейшем в Рузаевке может появиться и пункт сервисного обслуживания газомоторного оборудования.
Проект реализуется в рамках подписанного соглашения между Республикой Мордовия и ООО «Газпром газомоторное топливо» в октябре прошлого года. Соглашение предусматривает повышение экономической эффективности и надежности энергетического обеспечения транспортного комплекса республики.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Оперативный штаб

В Мордовии до конца недели примут решение по работе общепита в новогодние праздники

1
Заказать рекламу
1
1
1