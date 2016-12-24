В ночном ДТП в Лямбирском районе погиб водитель иномарки

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По сообщению Госавтоинспекции республики, 11 января на трассе в Лямбирском районе в ДТП погиб водитель иномарки. В час ночи 38-летний мужчина за рулем автомашины «Хонда Интегра» не учел дорожные и метеорологические условия и выехал на полосу встречного движения. Здесь «Хонда» столкнулась с автомобилем «Мерседес-Бенс-817L», который направлялся встречным курсом. От удара «Мерседес» отбросило на встречку, где в иномарку врезалась автомашина «ГАЗ» - она двигалась позади «Хонды Интегра». В результате ДТП водитель японского седана от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водители «Мерседеса» и «ГАЗа» находились за рулем трезвыми.
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