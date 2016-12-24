В компании «Байтэкс» Роману Карманову презентовали креативные возможности IT-образования

В ходе рабочего визита в Мордовию генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов побывал в компании «Байтэкс», специализирующейся на разработке и тестировании игрового программного обеспечения. Директор компании Дмитрий Карасев рассказал о том, что за 18 лет работы был пройден большой путь - на сегодняшний день «Байтэкс» является экспертом на рынке тестирования, разработки и IT-образования. Свыше 95% выручки компании приходится на экспорт.



Вместе с тем предприятие часто выступает инициатором креативных социальных проектов, когда посредством компьютерных игр молодые люди вовлекаются в изучение истории, реализацию общественно значимых проектов, туристическое продвижение республики. Например, в рамках празднования 20-летия канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова «Байтэкс» организовал морские интерактивные сражения среди киберспортсменов по дисциплине “World of Warships”, в которых приняли участие 8 сборных команд из разных регионов страны.



Обсуждая возможности продвижения культурных инициатив с помощью кибер-индустрии, Роман Карманов отметил: «Наш фонд ориентирован на всестороннюю поддержку творческих людей, для многих информацию эффективнее и доступнее донести через игровой контент, поэтому образовательные преимущества компьютерных игр и приложений, безусловно, необходимо использовать».



Министр цифрового развития Мордовии Игорь Вольфсон поделился планами региона по созданию на территории Саранско-рузаевской городской агломерации IT-деревни и Экопарка в сфере высоких технологий. Сейчас в стадии подготовки заявка на разработку концепции и техзадания на проектирование этого креативного IT-пространства.



Вместе с Главой республики Артёмом Здуновым Роман Карманов также осмотрел выставочную площадку саранской компании «РОСТР», занимающейся изготовлением сувенирной продукции, в том числе из мореного дуба.