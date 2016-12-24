11 января Глава Мордовии Артём Здунов и генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов встретились с творческими коллективами республики и победителями гранатового конкурса прошлого года - встреча состоялась в Государственном музыкальном театре имени И.М. Яушева.



Свои творческие презентации гостям представили детские коллективы, а также джазовый оркестр «Биг-бенд Саранск».



Встреча с победителями конкурса прошла в формате «вопрос - ответ». «Максимально помогать заявителям — наша общая задача, вся команда Президентского фонда культурных инициатив заряжена на это», — подчеркнул Роман Карманов.



Также генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив посетил республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи.



«Республика Мордовия обладает огромным культурным богатством, здесь живет много талантливых людей, которые совершенно точно могут претендовать на государственную поддержку и на гранты в области культуры, искусства и креативных индустрий, — сказал Роман Карманов. — Что нам всем необходимо делать — это качественно повышать уровень заявок. Заполнение заявки — очень непростое дело, но я уверен, что творческие команды с этим справятся. Тем более, что в республике есть победители нашего первого конкурса, и они уже реализуют свои проекты. Убеждён, что их число будет расти».



Глава Мордовии Артём Здунов подчеркнул высокую значимость поддержки культуры через систему грантов, которая позволяет привлечь средства на свои проекты и некоммерческим организациям, и индивидуальным предпринимателям. «Это большая конкуренция, но развитие креативных индустрий для нас очень важно, потому что у нас их практически нет. У нас в республике очень красиво, мы создаём большой производственный комплекс, у нас есть индивидуальная программа развития региона, но и жить здесь должно быть интересно. Мы должны сохранять языки и национальную идентичность, культуру, и на все это мы можем привлекать средства Фонда, это будет нам хорошим подспорьем», - сказал Артём Здунов.