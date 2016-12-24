В новогодние каникулы сотрудники Госавтоинспекции задержали в Мордовии 65 нетрезвых водителей

С 1 по 9 января на территории Мордовии сотрудники Госавтоинспекции провели комплекс мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий. В выходные и праздничные дни контроль за соблюдением ПДД участниками дорожного движения был усилен проведением массовых проверок в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Безопасный район», «Безопасный регион», «Нетрезвый водитель». Об этом сообщает МВД по РМ.

Рейдовые мероприятия проводились как в Саранске, так и во всех районах республики. Патрули ДПС работали в усиленном режиме, выявляя и наказывая нарушителей ПДД, а также проводили активную профилактическую работу по безопасности дорожного движения. Инспекторы ГИБДД несли службу в местах концентрации ДТП, массового скопления граждан, а также на участках автодорог, где чаще всего можно встретить нарушителей.

Отдельное внимание сотрудников Госавтоинспекции Мордовии было уделено выявлению нетрезвых нарушителей. Так, за девять дней проведения рейдовых проверок было задержано 65 водителей в нетрезвом состоянии, из которых пятеро совершили данное нарушение повторно. За управление транспортным средством в состоянии опьянения, согласно каждому из водителей грозит наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, а если водитель повторно совершает данное правонарушение, то наступает уголовная ответственность.

Рейды в республике будут продолжены, уже 13 января пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозчик», а 14 января оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».