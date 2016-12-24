В Ковылкинском районе молодая парочка решила умолчать о ДТП

Любопытную информацию сообщило Ковылкинское отделение ГИБДД по РМ. В районе 21-летний молодой человек вместе юной подругой решили скрыть ДТП, в которое угодили под занавес новогодних каникул.

Около полудня 9 января парень за рулем автомашины ВАЗ 2114, двигаясь со стороны Ковылкино в направлении Рузаевки, не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием авто.

Неумелый водитель и его спутница поспешили убраться с места аварии и никому не сообщили о случившимся. О неприятном дорожном инциденте стало известно позднее – когда в больницу за медицинской помощью обратилась 17-летняя пассажирка перевернувшегося автомобиля.

Разумеется, медики поставили в известность об этом сотрудников Госавтоинспекции. В отношения водителя был составлен административный материал за оставление места ДТП. По нему предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.