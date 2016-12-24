Представители НКО и муниципалитетов республики встретились с руководителем Президентского фонда культурных инициатив

11 января в рамках рабочей поездки в Мордовию генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов провёл обучающий семинар для представителей НКО и муниципальных образований республики - он состоялся на площадке МГУ имени Н.П. Огарева.



Глава Мордовии Артём Здунов, открывая встречу, поблагодарил Романа Карманова за визит в республику. - «Мордовия участвует в различных грантовых конкурсах, но качество подаваемых заявок не всегда соответствует требованиям. Поэтому мы надеемся, что сегодняшний обучающий семинар поможет нашим некоммерческим организациям и муниципальным образованиям повысить уровень своих заявок, чтобы привлечь финансирование на важные культурные проекты».



Как сообщил Роман Карманов, в этом году объём грантовой поддержки Фонда вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. В 2022 году это 8 млрд. рублей, а в 2023 и 2024 годах будет выделяться по 10 млрд. рублей. «Это значит, что можно выстраивать длительные проекты, подавая их в новые «потоки», планируя развитие, - сказал руководитель Фонда. - Конечно, каждая новая заявка должна быть уникальной, это может быть новый этап развития существующего проекта».



Основной вопрос сегодня — донести до представителей креативных индустрий, что они к ним относятся. «Важно довести информацию до всех творческих профессиональных сообществ», - подчеркнул Роман Карманов. Он отметил, что каждый регион может стать лидером по подаче заявок на грантовый конкурс, важно не бояться представлять свои творческие идеи: «Каждая творческая команда, пройдя путь оформления проекта, уже стала сильнее, переосмыслив свою идею и структурировав ее. Именно поэтому участие в грантовых конкурсах всегда имеет положительный результат. Если с первого раза команда не получила грант, я рекомендую не опускать руки, а проанализировать допущенные неточности, доработать заявку и подавать ее на новый конкурс».



В рамках семинара состоялось обсуждение вопросов, связанных с подготовкой и подачей заявок. Глава Мордовии Артём Здунов дал поручение руководству Минкультуры республики взять это направление на особый контроль.