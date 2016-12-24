Режим работы мобильных пунктов вакцинации в Саранске в январе

Новости

4 января
на площади Тысячелетия (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

5 января
у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

8 января
у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

9 января
в районе дома №16а по ул. Энгельса (площадка ярмарки выходного дня, с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

10 января
на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

11 января
на площади Тысячелетия (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

12 января
у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

13 января
у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

14 января
в районе дома №16а по ул. Энгельса (площадка ярмарки выходного дня, с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

15 января
на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

17 января
на площади Тысячелетия (с 9:00 до 15:00)

18 января
у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)

19 января
у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)

20 января
на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)

21 января
в районе дома №16а по ул. Энгельса (площадка ярмарки выходного дня, с 9:00 до 15:00)

22 января
на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)

24 января
на площади Тысячелетия (с 9:00 до 15:00)

25 января
на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)

26 января
у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)

27 января
у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)

28 января
на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)

29 января
в районе дома №16а по ул. Энгельса (площадка ярмарки выходного дня, с 9:00 до 15:00)

30 января
у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
От сумы и от тюрьмы

Бывшему заместителю начальника УФСИН по РМ вынесли приговор за взятку и мошенничество

Оперативный штаб

В Мордовии до конца недели примут решение по работе общепита в новогодние праздники

1
Заказать рекламу
1
1
1