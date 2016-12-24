Режим работы мобильных пунктов вакцинации в Саранске в январе

4 января

на площади Тысячелетия (с 9:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

5 января

у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

8 января

у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

9 января

в районе дома №16а по ул. Энгельса (площадка ярмарки выходного дня, с 9:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

10 января

на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

11 января

на площади Тысячелетия (с 9:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

12 января

у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

13 января

у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

14 января

в районе дома №16а по ул. Энгельса (площадка ярмарки выходного дня, с 9:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

15 января

на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

17 января

на площади Тысячелетия (с 9:00 до 15:00)

18 января

у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)

19 января

у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)

20 января

на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)

21 января

в районе дома №16а по ул. Энгельса (площадка ярмарки выходного дня, с 9:00 до 15:00)

22 января

на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)

24 января

на площади Тысячелетия (с 9:00 до 15:00)

25 января

на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)

26 января

у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)

27 января

у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)

28 января

на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)

29 января

в районе дома №16а по ул. Энгельса (площадка ярмарки выходного дня, с 9:00 до 15:00)

30 января

у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)