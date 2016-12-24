Режим работы мобильных пунктов вакцинации в Саранске в январе

Стратегический подход в управлении
Мордовия будет внедрять лучшие практики развития российских регионов
4 января
на площади Тысячелетия (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
5 января
у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
8 января
у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
9 января
в районе дома №16а по ул. Энгельса (площадка ярмарки выходного дня, с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
10 января
на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
11 января
на площади Тысячелетия (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
12 января
у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
13 января
у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
14 января
в районе дома №16а по ул. Энгельса (площадка ярмарки выходного дня, с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
15 января
на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
17 января
на площади Тысячелетия (с 9:00 до 15:00)
18 января
у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)
19 января
у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)
20 января
на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)
21 января
в районе дома №16а по ул. Энгельса (площадка ярмарки выходного дня, с 9:00 до 15:00)
22 января
на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)
24 января
на площади Тысячелетия (с 9:00 до 15:00)
25 января
на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)
26 января
у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)
27 января
у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)
28 января
на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)
29 января
в районе дома №16а по ул. Энгельса (площадка ярмарки выходного дня, с 9:00 до 15:00)
30 января
у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)
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Мордовия будет внедрять лучшие практики развития российских регионов
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