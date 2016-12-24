Мордовию посетил всемирно известный хирург-онколог из Индии

11 января Глава Мордовии Артём Здунов провел встречу с делегацией из Индии, представителями «Евразийской федерации онкологии».



По приглашению и.о. ректора МГУ им. Н. П. Огарёва Мордовию посетил всемирно известный хирург-онколог, основатель и директор «Евразийской федерации онкологии» Cубраманиан Сомасундарам - Доктор Сома и профессор кафедры патологии Мемориального центра Тата (Мумбаи, Индия) Сумит Гуджарал.



На встрече обсуждали перспективы сотрудничества Мемориального центра Тата с медицинским институтом МГУ им. Н. П. Огарёва и учреждениями здравоохранения республики.



Индийская сторона рассказала о возможности взаимодействия по трем направлениям – обслуживание больных, преподавание и исследования на базе научного центра. «Мы готовы оказать содействие в преподавании вашим студентам, а также дополнительном образовании для любых уровней медицинского персонала», - подчеркнул Сумит Гуджрал.



«При первом визите Доктора Сома в декабре мы определили, что основным направлением нашего сотрудничества будет образовательная деятельность для наших студентов, ординаторов и слушателей курсов повышения квалификации врачей. Второе направление – подготовка специалистов с целью приобретения уникальных компетенций. Также мы достигли договоренности о проведении мастер-классов для наших специалистов в области онкологии. И очень важное направление работы – консультативно-экспертное содействие по проблеме диагностики злокачественных заболеваний. Сейчас идет обсуждение возможности прохождения стажировок для англоговорящих индийских студентов в клиниках Индии», - рассказала Лариса Балыкова, директор медицинского института МГУ им. Н. П. Огарёва.



По результатам встречи стороны договорились о дальнейшем расширении и укреплении коммуникации в области медицины, науки и постдипломного образования.