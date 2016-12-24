В Мордовию прибыл генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив

11 января в Мордовию с рабочей поездкой прибыл генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Напомним, что фонд создан по инициативе Президента страны Владимира Путина как институт поддержки для творческих и креативных индустрий - к ним относятся различные направления деятельности: театр, музыка, музейное дело, фестивали, выставки, медиапроекты и многое другое. В 2022 году Президентский фонд поддержит заявки на получение грантов на сумму 8 млрд. рублей - будет два конкурса, подача заявок на первый из них заканчивается 20 января.



Вместе с Главой Мордовии Артёмом Здуновым Роман Карманов посетил в Саранске несколько площадок и встретился с творческими командами, разрабатывающими социокультурные проекты.



Один из планируемых молодежных проектов - креативный кластер «Арт-завод» - будет размещаться на базе комплекса зданий винных складов 19 века на улице Мокшанской в Саранске. Место выбрано неслучайно - реализация проекта позволит создать арт-пространство на базе объекта исторической застройки.

Здесь хотят разместить целый ряд площадок для творческой молодёжи, в том числе студии графического дизайна, цифрового искусства, фото- и видеостудии, музей истории винных складов, сувенирный магазин. Как рассказал разработчик проекта Геннадий Бутарев, арт-квартал будет востребован у молодёжи, что будет способствовать тому, чтобы креативные команды находили себе применение на родине и не уезжали в другие регионы.



Глава Мордовии Артём Здунов отметил, что у комплекса исторических зданий высокий потенциал, и эта территория может стать одной из точек притяжения в Саранске.

Также Глава республики и руководитель Президентского фонда культурных инициатив осмотрели площадку для реализации проекта «Нам интересно жить интересно» Мордовского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» на улице Рабочей в Саранске.