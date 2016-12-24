В Саранске на 1 января насчитали 1284 безработных человека

Как сообщает Администрация города, по данным Саранского центра занятости населения численность безработных в столице Мордовии на 1 января 2022 года составила 1284 человека.

Уровень регистрируемой безработицы - 0,8 %. Коэффициент напряженности на рынке труда - 0,4%.

Заявленная работодателями потребность в работниках - 3519 ед., из них по рабочим профессиям – 2418 ед.

В ушедшем году в Саранске за содействием в поиске подходящей работы в центр занятости обратились 9000 человек. Получили государственные услуги по содействию в трудоустройстве 3454 человека.

В рамках программы по добровольному переселению соотечественников в столицу Мордовии прибыл 291участник программы вместе с членами семей.

В настоящее время функционирует Государственный Портал «Работа в России» (www.trudvsem.ru), который создан для поиска работы и сотрудников. Все сервисы Портала бесплатны.