На «лямбирского стрелка» возбудили уголовное дело

Как сообщает МВД по РМ, в Лямбире возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

8 января в дежурную часть полиции поступило сообщение о госпитализации в медицинское учреждение с ранениями 55-летних супругов, проживающих в селе Лямбирь. Это оказались директор местной школы № 2 Марина Добряева и ее муж Виктор Добряев (он работает преподавателем на кафедре безопасности жизнедеятельности Мордовского госуниверситета).

Сейчас правоохранители дали чуть более развернутую информацию об этом криминальном инциденте. – «В ходе проводимых мероприятий установлено, что днем в квартиру к потерпевшей, являющейся директором школы, пришел один из педагогов образовательного учреждения. Во время конфликта, возникшего на фоне личных неприязненных отношений, мужчина выстрелил женщине в живот из своего травматического пистолета, зарегистрированного в установленном порядке. Находящийся в жилище супруг потерпевшей попытался отнять оружие, после чего подозреваемый произвел выстрел в его сторону. В результате мужчине было причинено ранение, проникающее в брюшную полость с повреждением печени.

Пострадавшие были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи женщина отпущена домой. Ее супруг проходит лечение. Проведенное судебно-медицинское исследование установило, что здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред.

Травматический пистолет «Гроза-021» изъят.

В настоящий момент подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. От дачи показаний мужчина отказывается, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ».

Устроившим этот расстрел соцсети сразу же назвали учителя ОБЖ и физкультуры школы № 2 Рафаэля Глямшина. По 111 статье ему светит до десяти лет лишения свободы.