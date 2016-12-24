Артём Здунов встретился с руководством регионального отделения Союза дизайнеров

Глава Мордовии Артём Здунов 10 января встретился с представителями регионального отделения Международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров» - учредителем организации Иваном Щанкиным и её председателем Юлией Горюновой.

Обсуждались вопросы взаимодействия, в том числе в рамках развития креативных индустрий и творческого предпринимательства. Пока это направление в республике развивается недостаточно активно, но потенциал для роста есть, новый импульс ему может дать нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства».

В Послании Государственному Собранию Артём Здунов подчеркнул, что республика должна принять самое активное участие в его реализации, потому что это дополнительные доходы, новые рабочие места, полная загрузка республиканской инфраструктуры. Есть востребованность в современных общественных пространствах, индустрии развлечений и семейного досуга.



Представители регионального отделения Союза дизайнеров представили Главе Мордовии свои предложения по сотрудничеству, в том числе касающиеся развития профессионального сообщества, повышения конкурентоспособности национальной продукции и региона в целом.



В обсуждении вопросов взаимодействия приняли участие министр культуры, национальной политики и архивного дела РМ Светлана Баулина и старший советник Главы Республики Мордовия Виктор Степанцов.