Артём Здунов встретился с руководством регионального отделения Союза дизайнеров

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Глава Мордовии Артём Здунов 10 января встретился с представителями регионального отделения Международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров» - учредителем организации Иваном Щанкиным и её председателем Юлией Горюновой.
В Послании Государственному Собранию Артём Здунов подчеркнул, что республика должна принять самое активное участие в его реализации, потому что это дополнительные доходы, новые рабочие места, полная загрузка республиканской инфраструктуры. Есть востребованность в современных общественных пространствах, индустрии развлечений и семейного досуга.
Представители регионального отделения Союза дизайнеров представили Главе Мордовии свои предложения по сотрудничеству, в том числе касающиеся развития профессионального сообщества, повышения конкурентоспособности национальной продукции и региона в целом.
В обсуждении вопросов взаимодействия приняли участие министр культуры, национальной политики и архивного дела РМ Светлана Баулина и старший советник Главы Республики Мордовия Виктор Степанцов.
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