В Мордовии оперативно начнут работу по реализации программы социально-экономического развития республики

Глава Мордовии Артём Здунов 10 января провел совещание с членами Правительства по вопросам реализации программы социально-экономического развития республики в 2022-2026 годах. Эта программа по поручению Президента страны Владимира Путина утверждена Правительством России в конце декабря минувшего года. Документ предусматривает развитие ключевых отраслей экономики с привлечением средств федерального бюджета.



Глава республики поставил задачу оперативно начать работу, чтобы получить максимальный эффект от реализации программы.



«Первый год работы программы уже начался, у нас 1 млрд. рублей на этот год, мы должны реализовать все запланированные мероприятия», - сказал Артём Здунов.

Ключевые показатели, заложенные в программе, - это создание новых постоянных рабочих мест и обеспечение дополнительных налоговых отчислений в бюджет.



Особый упор в программе сделан на инновационно-технологическое развитие региона. В числе проектов, реализация которых начнётся в этом году, - создание промышленного парка на базе имущественного комплекса «Лисма», вторая очередь завода по производству оптического волокна, создание трёх новых лабораторий университета. Начнется строительство второй очереди бизнес-инкубатора «Молодежный». Как доложил министр промышленности, науки и новых технологий РМ Игорь Губайдуллин, на эти цели заложен 401 млн. рублей, из них 116 млн. будет направлено на строительство уже в этом году.



Программой предусмотрена поддержка приоритетных секторов экономики республики, в том числе она включает субсидирование процентной ставки по кредитам для бизнеса, докапитализацию Фонда развития промышленности РМ, создание логистического центра «Почты России», развитие грузового терминала РЖД в Саранске, закрепление за аэропортом статуса международного.



Важный социальный проект, который будет реализован в рамках программы, - это завершение строительства Саранской коррекционной школы на улице Солнечной. Напомним, что этот объект является одним из республиканских долгостроев. Строительство было начато еще в начале 1990-х годов, но здание не было введено в эксплуатацию. Теперь, с принятием программы социально-экономического развития Мордовии, можно с уверенностью утверждать, что этот проект будет претворен в жизнь. Как доложила вице-премьер Галина Лотванова, на завершение строительства будет направлено 288 млн. рублей, из них 66 млн. - в этом году и 222 млн. - в 2023 году.



«На площадке коррекционной школы мы организуем центр, куда будет входить детский сад на 30 мест, республиканская психолого-медико-педагогическая комиссия, которая будет сопровождать детей-инвалидов (у нас в республике их 2,5 тысячи человек), а также консультационный центр для родителей детей-инвалидов и отделение реабилитации», - сказала Галина Лотванова.



Напомним, что финансирование программы развития Мордовии на 2022–2026 годы составит не менее 1 миллиарда рублей в год.