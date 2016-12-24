Председателя правления Краснослободского РАЙПО будут судить за махинацию с покупкой недвижимости

Чушкина упекли за решетку
Экс-министра культуры РМ за хищения приговорили к 5,5 годам заключения
По информации Следственного комитета по РМ, в республике завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летней особы, которая несколько лет назад в Краснослободском районе провернула выгодную сделку с использованием своего служебного положения.
По данным следствия, в 2016 году председатель правления Краснослободского РАЙПО подписала одновременно от имени продавца и покупателя договор купли-продажи части нежилого помещения. По нему дамочка приобрела у своей организации в свою личную собственность часть нежилого помещения, общей площадью более 158 квадратных метров. В результате ее действий потребительскому кооперативу был причинен ущерб в сумме более 1,4 млн.рублей.
В дальнейшем с «маскировочной» целью она заключила со своим знакомым фиктивный договор купли-продажи на это помещение, в котором располагался магазин. При этом женщина продолжала фактически владеть прибыльной собственностью.
Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Поделиться в соц. сетях:
Экс-министра культуры РМ за хищения приговорили к 5,5 годам заключения
В Мордовии для достижения коллективного иммунитета осталось вакцинировать менее 70 тысяч человек
В Мордовии до конца недели примут решение по работе общепита в новогодние праздники
В Мордовии 38-летний житель Зубовой Поляны в суде ответит за расстрел «работодателя»
В республике сейчас больше 65% взрослого населения полностью привито от коронавируса
Мордовия будет внедрять лучшие практики развития российских регионов
В Лямбире учитель из «травмата» расстрелял директора школы и ее мужа
Нового градоначальника утвердили в должности на сессии горсовета
Водитель сам остановил патрульный автомобиль и попросил о помощи
В Саранске 25 декабря пройдет предновогодняя продовольственная ярмарка