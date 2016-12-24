Председателя правления Краснослободского РАЙПО будут судить за махинацию с покупкой недвижимости

По информации Следственного комитета по РМ, в республике завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летней особы, которая несколько лет назад в Краснослободском районе провернула выгодную сделку с использованием своего служебного положения.

По данным следствия, в 2016 году председатель правления Краснослободского РАЙПО подписала одновременно от имени продавца и покупателя договор купли-продажи части нежилого помещения. По нему дамочка приобрела у своей организации в свою личную собственность часть нежилого помещения, общей площадью более 158 квадратных метров. В результате ее действий потребительскому кооперативу был причинен ущерб в сумме более 1,4 млн.рублей.

В дальнейшем с «маскировочной» целью она заключила со своим знакомым фиктивный договор купли-продажи на это помещение, в котором располагался магазин. При этом женщина продолжала фактически владеть прибыльной собственностью.

Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.