Недобросовестные юридические фирмы навязывают пенсионерам незаконные платные услуги

Отделение ПФР по Республике Мордовия предупреждает граждан об участившихся случаях предоставления пожилым людям дорогостоящей неквалифицированной юридической помощи.

Недобросовестные юристы предлагают пенсионерам заключить договор на платные юридические услуги, обещая добиться перерасчета размера пенсии. Пользуясь доверием граждан, мошенники берут заведомо проигрышные дела, составляют письменные заявления и отправляют их на рассмотрение в органы Пенсионного фонда.

Подобные обращения выглядят внушительно, составлены на большом количестве страниц, но по факту они совершенно бессмысленны и не приводят к пересчету пенсии.

За то, чтобы составить заявление в Пенсионный фонд эти юристы или «нечистые на руку» юридические фирмы берут комиссионные, которые могут составлять далеко не одну тысячу рублей.

Привлечь к ответственности таких юристов очень сложно. Чаще всего они работают в рамках закона: в договорах прописано лишь «оказание юридических услуг».

Поэтому, Отделение ПФР по Республике Мордовия просит пенсионеров обратить внимание на следующее:

- перерасчет пенсии — это абсолютно бесплатная услуга, которую можно получить в Пенсионном фонде. Нет никакой необходимости платить деньги юристам. В клиентской службе ПФР абсолютно бесплатно можно получить подробную консультацию квалифицированного специалиста по материалам пенсионного дела. В случае если пенсионером будут предоставлены основания для перерасчета пенсии, ее размер обязательно будет скорректирован.

- по всем вопросам установления, исчисления и размера пенсии получить информацию можно напрямую в Пенсионном фонде. Телефон горячей линии Отделения ПФР по Республике Мордовия – 8 800 600 03 28.