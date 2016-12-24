Жителя Саранска обманули продавцы плотских удовольствий

Очередной саранский искатель интимных приключений поплатился за свою финансовую доверчивость и так обожаемую мошенниками наивность. 43-летний горожанин пришел в полицию жаловаться, что его обманули продавцы плотских удовольствий.

Мужчина рассказал полицейским, что вечером он набрел в интернете на сайт по предоставлению интимных услуг и позвонил по указанному там номеру. На звонок ответила администратор. Девушка приняла заказ и попросила перечислить 1500 рублей непосредственно за интимные услуги, а также 16 800 рублей в качестве страховки за обеспечение безопасности девушки. Эта страховка, якобы, должна была вернуться на карту клиенту, если «постельный сеанс» пройдет без эксцессов.

Потерпевший перевел необходимую сумму и приехал по названному адресу, где должен был погрузиться в пучины сладострастия. Единственно, ему не сказали номер квартиры, где его ожидала волнующая встреча. Клиент, как и требовалось, вновь позвонил администратору «сексуального сайта», чтобы уточнить, в какую именно квартиру он должен нанести визит. Но все попытки вновь выйти на связь оказались тщетными - телефон был постоянно вне доступа. Мужчина осознал, что его обманули, и обратился за помощью в правоохранительные органы.

Как сообщает МВД по РМ, в настоящее время по данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.