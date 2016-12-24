В Мордовии 74-летний водитель Нивы в ДТП на «встречке» угробил таксиста

По информации Госавтоинспекции республики, последний день новогодних каникул в Ардатовском районе был омрачен погибельным ДТП на дороге. 9 января в 15 часов 40 минут в поселке Тургенево 74-летний водитель Шевроле Нива не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Лада Приора (это предварительная версия). 53-летний водитель Приоры от полученных травм скончался в больнице, 63-летний пассажир легковушки после госпитализации с различными травмами сейчас находится на лечении в медицинском учреждении.

Что примечательно, 74-летний водитель и 73-летняя пассажирка Нивы в этой смертоносной аварии серьезно не пострадали. Пожилую женщину на скорой доставили в больницу, там ей оказали медицинскую помощь и отправили лечиться в домашних условиях. О травмах предположительного виновника аварии вообще ничего не сообщается, известно только, что он находился за рулем трезвым.

В свою очередь, по данным из соцсетей, погибший в ДТП мужчина занимался частным извозом и отличался аккуратным вождением.