Расстрел на каникулах

В Лямбире учитель из «травмата» расстрелял директора школы и ее мужа

8 января в дежурную часть полиции поступило сообщение о госпитализации в медицинское учреждение с ранениями 55-летних супругов, проживающих в селе Лямбирь. Это оказались директор местной школы № 2 Марина Добряева и ее муж Виктор Добряев (он трудится преподавателем на кафедре безопасности жизнедеятельности Мордовского госуниверситета).

По информации МВД по РМ, «в ходе проводимых мероприятий установлено, что днем в квартиру к потерпевшей, являющейся директором школы, пришел один из педагогов образовательного учреждения. Во время конфликта, возникшего на фоне личных неприязненных отношений, 41-летний мужчина выстрелил женщине в живот из своего травматического пистолета, зарегистрированного в установленном порядке. Находящийся в жилище супруг потерпевшей попытался отнять оружие, после чего местный житель произвел выстрел в его сторону и покинул место происшествия.

Пострадавшие были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи женщина отпущена домой. Ее супруг в настоящий момент проходит лечение. Травматический пистолет изъят. После установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших, будет принято решение о возбуждении уголовного дела».

Устроившим этот расстрел соцсети называют учителя ОБЖ и физкультуры школы № 2 Рафаэля Глямшина. Что именно заставило события развиваться в таком экстремальном ключе широкой публике достоверно неизвестно, во всяком случае, пока неизвестно.