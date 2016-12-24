Саранский комбинатор получил условный срок за мошенничество на полтора миллиона рублей

В Саранске 37-летний уроженец Старошайговского района легко отделался в суде за две мошеннические «операции». Он получил два года условно за хищение у знакомых почти полутора миллионов рублей.

Как сообщает МВД по РМ, в октябре 2020 года ушлый деятель обратился к 57-летнему знакомому предпринимателю с просьбой одолжить ему крупную сумму денег, пообещав вернуть все через несколько месяцев. Тот согласился, но на выгодных для себя условиях - заемщик предоставит ему свою машину в качестве залога, а ежемесячная выплата по частному кредиту составит 10% от взятой в долг суммы. В результате были оформлены договор займа на 1 миллион рублей, договор о залоге на автомобиль, а также расписка о получении денежных средств.

Все бы осталось обычным эпизодом гражданских взаимоотношений, если бы «миллионер» исполнил свои обязательства. Но он потратил все полученные деньги на свои нужды, находящуюся в залоге машину продал, а долг возвращать и не собирался.

Потом выяснилось, что в феврале 2021 года жуликоватый персонаж смог поживиться еще и на знакомой дамочке. Он убедил ее в том, что сможет подыскать хорошего покупателя на ее автомобиль, который предварительно отремонтирует совершенно бесплатно. По договору женщина передала мошеннику во временное пользование свой автомобиль, который тот сразу же продал за 491 тысячу рублей, а деньги присвоил.

Приговором суда по статье «Мошенничество, в крупном размере» предприимчивый деятель получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.