Поздравление Главы Республики Мордовия с Новым годом

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Уважаемые жители Мордовии! Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом — неизменно самым светлым, добрым семейным праздником!
Уходящий год был непростым, но мы вместе преодолевали трудности, совместно решая сложные задачи, стали свидетелями и участниками важных событий, происходящих в стране и республике. Гордились международными победами и успехами наших школьников, спортсменов, они по праву являются достоянием республики. Сегодня мы еще раз благодарим наших врачей, которые в это сложное время в борьбе с пандемией проявляют высокий профессионализм и лучшие человеческие качества.
В новом 2022 году нам предстоит решить еще немало важнейших задач в экономике и социальной сфере, на достойном уровне принять в Саранске первую в истории Европейскую олимпиаду по астрономии, финал Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), Всероссийскую олимпиаду школьников по математике и XII Всероссийский сельский Сабантуй.
Все наши мероприятия, планы и проекты, направленные на развитие республики, должны оцениваться через призму того, как они повлияли на жизнь и благосостояние обычных людей. Я уверен, что только вместе, оставаясь единой сплочённой командой, мы сможем осуществить всё задуманное, вписав в историю любимой Мордовии новые страницы ярких побед.
Дорогие друзья! От всей души желаю всем исполнения желаний, крепкого здоровья и удачи. Проведите это прекрасное время с близкими и друзьями. С Новым годом!
Глава Республики Мордовия А. А. Здунов
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