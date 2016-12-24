Депутаты Рузаевского райсовета единогласно проголосовали за Александра Юткина

Глава Мордовии Артём Здунов 30 декабря принял участие в сессии Совета депутатов Рузаевского района. Основным вопросом сессии стало избрание главы муниципального района. На пост претендовали четыре человека: первый заместитель главы района Александр Юткин, директор школы №7 Рузаевки Наиль Ахмеров, первый заместитель главы администрации городского поселения Рузаевка Вячеслав Пушкарев, директор дошкольного образовательного учреждения «Детство» Рузаевского района Елена Киреева.



Депутаты единогласно проголосовали за Александра Юткина.



Глава Мордовии поздравил нового руководителя района с избранием, пожелал успехов в работе, поставил задачи, над решением которых тому предстоит усиленно трудиться.

Артём Здунов подчеркнул, что район обладает большим потенциалом и за последнее время хорошо продвинулся в своём развитии, заслуга в этом принадлежит бывшему руководителю района Александру Сайгачеву. Но движение вперёд надо продолжать.



«Район большой, много людей, много запросов, поэтому и работы очень много, - сказал руководитель республики. - Важнейшая задача - рост доходов бюджета, для этого нужно разобраться с имущественным комплексом, с налогами. Нам есть куда направить эти средства».



Особое внимание Глава Мордовии обратил на имущественный комплекс Рузаевского водоканала и проблемы с обеспечением жителей качественной водой.



«История с водоканалом запутанная, в ней надо разбираться, потому что страдают люди», - подчеркнул Артём Здунов.



Также руководитель Мордовии отметил необходимость активного участия района в федеральных и республиканских программах, тесного взаимодействия с бизнесом, в том числе в рамках развития ТОСЭР «Рузаевка».



«У Александра Борисовича Юткина большой опыт руководства районом города Саранска. Уверен, это поможет ему на новом посту, - сказал Артём Здунов. - Будем работать вместе. Хочу сообщить, что сегодня Правительством России принята индивидуальная программа развития Республики Мордовия, она имеет очень большое значение для нас, и в ней есть место и для развития Рузаевского района», - сказал Артём Здунов.



Александр Юткин поблагодарил депутатов за оказанное доверие, подчеркнул, что будет добросовестно работать на благо вверенной ему территории.