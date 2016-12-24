Оперативный штаб

В Мордовии для достижения коллективного иммунитета осталось вакцинировать менее 70 тысяч человек

Глава Мордовии Артём Здунов в режиме видеосвязи провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Руководитель региона отметил, что в период новогодних праздников органы власти должны работать в режиме повышенной готовности, необходимо обеспечить строгое выполнение противоэпидемиологических ограничений. «Наша задача – обеспечить безопасность жителей республики и не допустить роста заболеваемости. В Мордовию приедут много гостей, в этом есть определенный риск, - сказал Артём Здунов. - Правительство должно обеспечить бесперебойную работу системы здравоохранения, главы районов - создать все условия для отдыха граждан на свежем воздухе. Главам муниципалитетов следует держать на контроле коммунальные и ресурсоснабжающие предприятия».

Заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова доложила, что на 29 декабря в республике в ковидном режиме функционируют 1000 коек, за неделю удалось вывести еще 130. В ближайшие дни в обычный режим работы вернется Ковылкинская ЦРБ. Работа лабораторий и пунктов вакцинации в каникулы будет продолжена. «Мы все дни кроме 1, 2 и 7 января будем проводить ПЦР- тестирование. И выездные, и стационарные прививочные пункты будут работать. Их график будет размещен на официальных страницах лечебных учреждений», - сказала вице-премьер.

Для достижения коллективного иммунитета осталось вакцинировать 69,7 тыс. человек. Первым компонентом привито 64,9% взрослого населения Мордовии. Отечественная вакцина работает, в том числе, против новых штаммов коронавируса. Министр здравоохранения РМ Олег Маркин подчеркнул: «Вакцина «Спутник V» эффективна против штамма Омикрон. Она работает, если человек вакцинирован и ревакцинирован через 6 месяцев. Ошибочное заблуждение, что наличие QR-кода полностью освобождает от ревакцинации. Коллективный иммунитет достигается только тогда, когда человек вакцинирован и через полгода пришел на ревакцинацию».

Кроме того, на заседании оперативного штаба рассмотрели обращение предпринимателей о частичной отмене QR-кодов. Напомним, во время встречи с Главой РМ бизнес-сообщество попросило на каникулах разрешить свободный вход в торговые центры с 8-00 до 17-00. Выслушав специалистов, вынесено решение, что пока это делать нецелесообразно ввиду напряженной эпидемиологической ситуации. К повторному рассмотрению вопроса рабочая группа вернется на очередном заседании 3 января.

Кроме того, Артём Здунов поручил и.о. министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Алексею Грибанову в кратчайшие сроки разработать дополнительные меры поддержки для объектов малого и среднего предпринимательства.