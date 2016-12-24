Правительство России утвердило Программу социально-экономического развития Мордовии до 2026 года

В Правительстве России подписана Программа социально-экономического развития Республики Мордовия на период 2022–2026 годов. Такое поручение было дано Президентом России Владимиром Путиным в ходе рабочей встречи с Главой Мордовии Артёмом Здуновым в августе этого года.



Программа нацелена на наращивание республикой собственных доходов, создание новых рабочих мест, финансирование ее мероприятий планируется за счет средств федерального бюджета в объеме не менее 1 млрд. рублей ежегодно.

Глава Мордовии Артём Здунов в недавнем Послании Госсобранию РМ очертил направления деятельности, на которые пойдет федеральное финансирование:

«Реализация программы позволит перезапустить производственные мощности завода «Лисма», создать на его базе индустриальный парк. Запланированы мероприятия по субсидированию процентной ставки по кредитам на реализацию инвестпроектов, докапитализации нашего Фонда развития промышленности и Фонда поддержки предпринимательства республики. Все деньги пойдут в экономику. В числе других важных направлений - развитие ТОСЭР «Рузаевка» и создание научных лабораторий на базе Мордовского госуниверситета».



Напомним, в декабре также на федеральном уровне утверждена инвестиционная Стратегия Республики Мордовия, которая подготовлена совместно со Сбербанком и прошла широкую экспертизу и общественное обсуждение. В Стратегии предусмотрены мероприятия по развитию ключевых секторов экономики и освоению новых рынков. Это агропромышленный комплекс, транспортное и нефтехимическое машиностроение, электрооборудование, оптоволоконные технологии, туризм и креативные сектора, инновационные материалы, цифровые сервисы и другие.