Глава Мордовии Артём Здунов встретился с управляющим Мордовским отделением Сбербанка

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Глава республики Артём Здунов 29 декабря провел рабочую встречу с управляющим Мордовским отделением ПАО Сбербанк Анной Салеевой.

Основными темами обсуждения стали итоги совместной работы в сфере цифровизации республиканской экономики, развития образования и реализации инфраструктурных проектов. Также речь шла о перспективах дальнейшего использования возможностей экосистемы Сбера для региона и населения, а также о проведении  совместных мероприятий по увеличению доли безналичного торгового оборота в республике.

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