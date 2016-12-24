Глава Мордовии Артём Здунов встретился с управляющим Мордовским отделением Сбербанка

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Артём Здунов посетил гала-концерт фестиваля «Шумбрат, Мордовия»
Глава республики Артём Здунов 29 декабря провел рабочую встречу с управляющим Мордовским отделением ПАО Сбербанк Анной Салеевой.
Основными темами обсуждения стали итоги совместной работы в сфере цифровизации республиканской экономики, развития образования и реализации инфраструктурных проектов. Также речь шла о перспективах дальнейшего использования возможностей экосистемы Сбера для региона и населения, а также о проведении совместных мероприятий по увеличению доли безналичного торгового оборота в республике.
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Артём Здунов посетил гала-концерт фестиваля «Шумбрат, Мордовия»
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