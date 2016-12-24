Артём Здунов исполнил мечту Дарьи Андреевой из Саранска – она хочет стать профессиональным фотографом

29 декабря Глава Мордовии Артём Здунов исполнил очередную детскую мечту. Дарья Андреева из Саранска долгое время хотела стать профессиональным фотографом и приняла участие в благотворительной акции «Елка желаний». Напомним, ее основоположником стал Президент России Владимир Путин.

Глава региона пригласил девочку с мамой в свой рабочий кабинет. За чашкой чая они рассказали Артёму Здунову об успехах в учебе, об увлечении Даши фотоискусством. В семье трое детей и купить профессиональную технику было проблематично.

«Детские желания должны исполняться! Это не просто фотоаппарат, им можно делать настоящие художественные снимки. Кроме того, я решил подарить тебе индивидуальный курс обучения по программе «Искусство фотографии». Одним и тем же аппаратом можно сделать совершенно разные фото. Я надеюсь, ты научишься снимать настоящие шедевры», - сказал Артём Здунов.

Дарья пообещала максимально ответственно подойти к обучению, а получившиеся снимки обязательно будут присланы руководителю Мордовии.