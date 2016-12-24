Артём Здунов встретился с членами Общественной палаты Мордовии

В Доме Республики состоялось заседание Общественной палаты Мордовии. В нем приняли участие Глава республики Артём Здунов и спикер Госсобрания РМ Владимир Чибиркин.



Глава Мордовии отметил, что в 2021 году в республике было много сделано для развития институтов гражданского общества. Он поблагодарил членов Общественной палаты за активное участие в организации наблюдения в Единый день голосования в сентябре 2021 года. Тогда Общественной палатой Мордовии был создан Центр общественного наблюдения.



«Это повысило прозрачность, открытость избирательных процессов. Большое спасибо за высокий уровень организации работы»,- сказал Артём Здунов.



Остановился Глава Мордовии и на проведенном кадровом проекте «Моя Мордовия».



«Сейчас постепенно результаты этого конкурса применяются на практике. Все больше людей назначаются на ответственные должности. Уверен, что этот проект изменит кадровый процесс. Благодарю Общественную палату за поддержку. Люди поверили в то, что они могут быть востребованы в родной республике», - отметил руководитель Мордовии.



Артём Здунов подчеркнул: для дальнейшего развития гражданского общества важно активно участвовать в проектах Фонда Президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив.



«Готов лично поддержать ваши заявки. Главное, чтобы они были качественными»,- сказал руководитель региона.



Также Глава Мордовии призвал членов Общественной палаты спешить делать добрые дела. «В республике есть многодетные семьи, проходят «Елки желаний». Подключайтесь, творите маленькие чудеса!» - сказал Артём Здунов.



Председатель Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты Юрий Мишанин рассказал о завершении работы над госпрограммой по развитию мордовской культуры и национальных языков, которая разработана по поручению Артёма Здунова.



Председатель Комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Сергей Маркиянов призвал к формированию советов отцов при образовательных учреждениях и по территориальному принципу.



Председатель Комиссии по правам человека и общественному контролю Общественной палаты Валерий Крутов обратился к Главе республики с просьбой оказать содействие в выделении помещения, где будет проходить ресоциализация бывших заключенных, что позволит снизить количество рецидивов. Артём Здунов отдал распоряжение оказать содействие в решении этого вопроса.





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