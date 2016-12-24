В Торбеево «дровосек» напал с топором на жену в магазине

В Мордовии 48-летний житель райцентра Торбеево вскоре оправится на принудительное психиатрическое лечение за убийственную «акцию». Летом этого года ополоумевший мужчина ворвался в магазин с топором в руках, чтобы расправиться со своей женой, работающей продавщицей. И только стечение обстоятельств не позволило ему поставить смертельную точку в отношениях.

Сюрреалистичный индицент произошел этим летом в магазине поселка Торбеево. Прямо средь бела дня в торговую точку с топором влетел взбесившийся местный житель и набросился на продавщицу. Это был супруг женщины, явившийся прилюдно расправиться со своей благоверной. Мужчина стал наносить ей удары, женщина пыталась увернуться, металась по торговой точке и прикрывалась стулом. Но ей все равно дважды досталось топором по голове – металл оставил две глубокие рубленые раны.

Наверняка это нападение привело бы к неизбежной печальной развязке, но тут в магазин зашел подъехавший экспедитор. Вместе с пришедшим на выручку работником женщине удалось выбежать из торговой точки. Свихнувшийся громила выскочил за ними на улицу, но парочка, понятное дело, и не думала его дожидаться – беглецы припустили со всех ног подальше от буйного «дровосека». Тогда тот выместил всю злобу на автомашине экспедитора – он изрубил авто топором, причинив ущерб на сумму свыше 150 тысяч рублей.

По результатам проведенной экспертизы было установлено, что мужчина совершил нападение в состоянии невменяемости. В связи с этим, уголовное дело направлено в суд с постановлением о применении к нему принудительных мер медицинского характера.