Саранский бухгалтер «нарисовала» себе «надбавки к зарплате» на 723 тысячи рублей

Ленинский суд Саранска оштрафовал 38-летнюю ушлую особу, тайно начислявшую себе весомые «надбавки» к зарплате. Работавшая главным бухгалтером в двух организациях Мария Чичеватова обвинялась в хищении денежных средств работодателей на 723 тысячи рублей.

Дамочка, в настоящее время воспитывающая двух малолетних детей, несколько лет назад занимала должность главного бухгалтера в саранской детской школе искусств №1. В ее обязанности входило и составление ведомостей по зарплате. Этим обстоятельством она с лихвой и воспользовалась – просто повысила себе денежное довольствие. Зарплата работникам школы перечислялась на банковские карты, поэтому никто кроме нее не знал о незаконной «надбавке» к окладу. С начала 2016-го и по декабрь 2017 года женщина получила свыше 459 тысяч рублей «теневой зарплаты» - в дополнение к полагающейся по штатному расписанию.

Перейдя главным бухгалтером в частную фирму «Креатор», Чичеватова не забыла обкатанную схему и организовала себе дополнительный «заработок» уже на новом месте работы. За год ей удалось незаконно обогатиться почти на 264 тысячи рублей.

В суде предприимчивый главбух вину признала частично. Похищенные деньги она тратила на личные нужды. Какую-то часть ущерба женщина смогла возместить пострадавшим от ее манипуляций организациям. В итоге, за хищение средств работодателей суд ей «выписал» штраф в 200 тысяч рублей - не самое суровое наказание. Также в счет возмещения материального ущерба суд взыскал с Чичеватовой в пользу фирмы «Креатор» свыше 34 тысяч рублей.