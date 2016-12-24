«Любые факты несправедливого отношения к бизнесу будем разбирать вместе»

28 декабря Глава Мордовии Артём Здунов провел очередную встречу с республиканскими предпринимателями. Обсуждались проблемные вопросы продвижения бизнес-проектов, создания в республике благоприятного инвестиционного климата. Напомним, что встречи с бизнесом Глава республики проводит регулярно, а их повестка формируется исключительно участниками. На вопросы предпринимателей отвечали руководители профильных министерств, администрации городского округа Саранск, прокуратуры и налоговой службы республики.



Обращаясь к представителям бизнеса, Артём Здунов подчеркнул: «Наша главная задача – дать вам спокойно работать и сохранить все ваши права. Уверяю, любые факты несправедливого отношения к предпринимателям мы будем разбирать вместе на таких встречах с привлечением всех ответственных органов. Если вам кажется, что в отношении вашего бизнеса нарушаются законы, смело обращайтесь в прокуратуру, к уполномоченному по защите прав предпринимателей, ко мне».



На встрече разбирали как частные вопросы, касающиеся небольших производств, так и глобальные, относящиеся к целым отраслям. Так, руководитель одного из торговых центров обратилась к Артёму Здунову с просьбой о введении на время каникул ограниченного режима действия QR-кодов. В соседней Ульяновской области, например, он не требуется, чтобы войти в ТЦ по будням с 8-00 до 15-00.



Глава Мордовии пригласил руководителя компании для более предметного рассмотрения этого вопроса на рабочей группе оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции. Результат будет озвучен на ближайшем заседании.



Директор сельскохозяйственного предприятия поднял вопрос о необходимости создания площадки по выводу небольших производителей экопродукции на столичные рынки.



Артём Здунов обратился к министру сельского хозяйства и продовольствия РМ Александру Кечайкину. «Я напоминаю, что необходимость содействия продвижению органической продукции из нашей республики на рынки сбыта в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге была обозначена Президентом страны Владимиром Путиным в перечне поручений по социально-экономическому развитию Мордовии. Прошу вести эту работу активнее, тем более что запрос поступает напрямую от самих товаропроизводителей», - сказал руководитель региона.



Александр Кечайкин пояснил, что механизм будет запущен в региональном Минсельхозе уже в начале следующего года.



Кроме того, предприниматели высказали необходимость создания инвестиционной карты региона с земельными участками, зданиями, схемами коммуникаций для удобства планирования инвестпроектов. И.о. министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Алексей Грибанов сообщил, что Мордовия вошла в десятку пилотных проектов, где будет выстроен четкий регламент работы с потенциальными инвесторами на всех уровнях. Эта карта создается и уже работает в тестовом режиме на инвестиционном портале республики.



Все вопросы, поступившие от предпринимателей, будут взяты на контроль.