«Ростелеком» установил криптобиокабину в многофункциональном центре в Саранске

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«Ростелеком» оборудовал криптобиокабиной многофункциональный центр «Мои документы» (МФЦ) в Саранске на улице Большевистской, 31. Теперь жители региона могут в удобное время подать заявку на оформление заграничного паспорта нового образца и одновременно сдать биометрические данные.
Криптобиокабина предназначена для снятия и приема биометрических параметров заявителя. Аппаратно-программный комплекс оснащен цифровой камерой, системой бестеневого освещения, сканером отпечатков пальцев и документов, считывателем микросхем паспортов нового поколения и штрихкодов. Устройство передает персональные данные в государственную систему «Мир» в зашифрованном виде по защищенным каналам связи.
Владимир Суховеев, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Мордовия:
«Криптобиокабина позволяет автоматизировать процесс получения загранпаспорта, экономит время клиента и исключает влияние человеческого фактора при сборе документов. Все биометрические данные граждан находятся под надежной криптографической защитой, гарантирующей безопасность информации».
Разобраться с работой комплекса заявители могут самостоятельно при помощи подсказок на экране и голосовых сообщений или обратиться за консультацией к сотруднику МФЦ. Специалисты центра сопровождают клиента на всех этапах: от подачи заявления до выдачи загранпаспорта и в случае необходимости всегда подскажут, как надо действовать.
Александр Фокин, директор ГАУ «МФЦ» Республики Мордовия:
«Раньше заявление на изготовление загранпаспорта нового образца принимали сотрудники МВД в определенные дни и часы. Сейчас желающие могут подать документы и снять биометрические данные в любой день работы центра. Существует предварительная запись на удобное для посетителя время».
Для оформления загранпаспорта заявителям необходимо заполнить анкету в окне приема МФЦ, отсканировать российский паспорт, сфотографироваться и снять отпечатки пальцев в криптобиокабине. Данные поступят в государственную информационную систему на проверку, а затем – на фабрику Гознака. Готовый документ клиент сможет получить в МФЦ.
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Суд в Мордовии вынес приговор двум заключенным, устроившим торговлю наркотой прямо из колонии
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