Исполняющим обязанности главы Чамзинского района назначен Руслан Батеряков

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28 декабря состоялась внеочередная сессия районного совета депутатов Чамзинского муниципального района. В работе сессии принял участие Заместитель председателя Правительства - министр ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения РМ Игорь Чадов.
В районный совет депутатов поступило заявление от главы Чамзинского района Вячеслава Цыбакова о досрочном сложении полномочий. Игорь Чадов от имени Главы Мордовии Артёма Здунова поблагодарил Вячеслава Цыбакова за многолетнюю плодотворную работу и сообщил о присвоении ему почетного звания «Заслуженный работник органов местного самоуправления РМ».
Вячеслав Цыбаков высказал слова признательности руководству республики и коллегам за высокую оценку его деятельности, а районному совету депутатов – за совместную работу, поддержку и взаимопонимание.
В связи с досрочной отставкой Вячеслава Цыбакова совет депутатов принял решение о возложении с 29 декабря 2021 года полномочий главы Чамзинского района на заместителя главы района Руслана Батерякова.
Батеряков Руслан Альфредович родился в 1988 году в селе Лямбирь.
В 2010 году окончил Мордовский госуниверситет им. Н.П.Огарева по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
В Лямбирской районной администрации работал сначала ведущим специалистом отдела строительства, архитектуры, возглавлял работу отдела ЖКХ.
С 2013 по 2017 год был заместителем главы района.
С 2019 года по 2021 год работал первым заместителем министра ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения РМ, возглавлял ведомственное проектное управление.
С декабря 2021 года - заместитель главы Чамзинского района.
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