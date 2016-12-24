Исполняющим обязанности главы Чамзинского района назначен Руслан Батеряков

28 декабря состоялась внеочередная сессия районного совета депутатов Чамзинского муниципального района. В работе сессии принял участие Заместитель председателя Правительства - министр ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения РМ Игорь Чадов.



В районный совет депутатов поступило заявление от главы Чамзинского района Вячеслава Цыбакова о досрочном сложении полномочий. Игорь Чадов от имени Главы Мордовии Артёма Здунова поблагодарил Вячеслава Цыбакова за многолетнюю плодотворную работу и сообщил о присвоении ему почетного звания «Заслуженный работник органов местного самоуправления РМ».



Вячеслав Цыбаков высказал слова признательности руководству республики и коллегам за высокую оценку его деятельности, а районному совету депутатов – за совместную работу, поддержку и взаимопонимание.



В связи с досрочной отставкой Вячеслава Цыбакова совет депутатов принял решение о возложении с 29 декабря 2021 года полномочий главы Чамзинского района на заместителя главы района Руслана Батерякова.



Батеряков Руслан Альфредович родился в 1988 году в селе Лямбирь.

В 2010 году окончил Мордовский госуниверситет им. Н.П.Огарева по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

В Лямбирской районной администрации работал сначала ведущим специалистом отдела строительства, архитектуры, возглавлял работу отдела ЖКХ.

С 2013 по 2017 год был заместителем главы района.

С 2019 года по 2021 год работал первым заместителем министра ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения РМ, возглавлял ведомственное проектное управление.

С декабря 2021 года - заместитель главы Чамзинского района.