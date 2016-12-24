Временно исполняющим обязанности главы Инсарского района утвержден Харис Якуббаев

28 декабря в Инсаре состоялась сессия Совета депутатов Инсарского муниципального района. Руководитель Инсарского муниципального района Камиль Мангутов по собственному желанию досрочно сложил с себя полномочия главы. Заместитель руководителя Администрации Главы РМ и Правительства РМ Дмитрий Борисов от имени руководителя региона Артема Здунова поблагодарил Камиля Мангутова за многолетнюю плодотворную работу и вручил удостоверение заслуженного работника органов местного самоуправления Республики Мордовия.

Председатель районного совета депутатов Александр Радаев отметил значительный вклад, который Камиль Мангутов внес в социально-экономическое развитие Инсарского района, по ряду позиций в животноводстве и растениеводстве муниципалитет традиционно находился в лидерах.

Камиль Мангутов в ответном слове поблагодарил присутствующих депутатов, руководителей и в их лице всех жителей района за совместную многолетнюю работу, направленную на развитие Инсарского района.

Временно исполняющим обязанности главы Инсарского района единогласно был избран

Харис Якуббаев.

Харис Шамильевич Якуббаев родился в 1962 году в Ромоданове. В 1991 году окончил МГУ имени Н.П.Огарева по специальности «Инженер-механик». В 2002-м завершил обучение в Российской правовой академии Министерства юстиции РФ по специальности «Юриспруденция». Кандидат биологических наук.

Трудовую деятельность начал в 1979 году разнорабочим в строительном управлении. С 1982 года работал в райкоме комсомола.

В 1984 году пошел служить в милицию, а затем занялся предпринимательством. Работал директором трикотажной фабрики. В 1996 году создал в родном селе предприятие «АПО Элеком», возглавив совет директоров.

Избирался депутатом Госсобрания РМ третьего созыва. Был помощником члена Совета Федерации РФ и депутата Госдумы.

В середине 2000-х Якуббаев стал заместителем руководителя Ростехнадзора по ПФО. В июле 2007 года возглавил аналогичное ведомство в Самарской области. Имеет награды и грамоты Минсельхоза РФ, а также Правительства и Госсобрания РМ.

С 2016 года занимал должность заместителя руководителя Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области. В 2020 году возглавил Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области. С декабря 2021 года - первый заместитель главы Инсарского района.