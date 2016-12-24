В Ковылкинском районе глава подал в отставку по собственному желанию

В Ковылкино на внеочередной сессии районного Совета депутатов рассматривался один вопрос - о досрочном прекращении полномочий Николая Комусова в качестве главы Ковылкинского муниципального района.



Вышедший за трибуну Николай Комусов, проработавший в районе 12 лет, в том числе два года руководителем муниципального образования, поблагодарил депутатов за совместную работу и пожелал новому руководителю плодотворной деятельности по дальнейшему развитию района.



Депутаты единогласно проголосовали за назначение на должность исполняющего обязанности районного руководителя первого заместителя главы Ковылкинского района Игоря Бутяйкина. И сразу же был объявлен конкурс по отбору кандидатур на образовавшуюся управленческую вакансию.

В администрацию Ковылкинского района Игорь Бутяйкин перешел около недели назад -он занял должность заместителя главы по национальным проектам. Прежде Игорь Бутяйкин возглавлял Дирекцию коммунального хозяйства и благоустройства Саранска, трудился на посту первого вице-мэра столицы Мордовии.



И.о. министра финансов РМ Сергей Тюркин от имени руководства республики поблагодарил бывшего руководителя Николая Комусова за многолетний труд и вручил ему Грамоту Главы РМ.



Депутат регионального парламента Виктор Ташкин от имени коллег-депутатов и районного актива также выразил благодарность Николаю Комусову за проделанную работу в должности главы самого большого в Мордовии района и поделился уверенностью в том, что позитивные преобразования на территории будут продолжены.