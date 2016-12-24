Дочь известного мордовского политика предстанет в Саранске перед судом

В ближайшее время в Ленинском суде Саранска будет отдельно рассмотрено уголовное дело в отношении 41-летней Татьяны Гришиной. Она - дочь известного в прошлом мордовского политика, бывшего ректора Российского экономического университета Виктора Гришина и сестра Алексея Гришина, владельца «подмосковного Версаля», попавшего под уголовное преследование за коррупционные махинации.

Татьяна Гришина проходит обвиняемой по известному делу о продаже в собственность республики «МордовЭкспоЦентра» по завышенной стоимости. Ущерб в результате этой финансовой аферы составил более 200 миллионов рублей.

Гришина тогда занимала пост председателя правления канувшего в лету «Мордовпромстройбанка», на балансе которого и висел Экспоцентр. Комплекс стоил порядка 54 миллионов рублей вместе со всей территорией, а банк продал его Корпорации развития РМ за 271 миллион.

Уголовную компанию по этому делу Гришиной составляют видные персоны – тогдашний председатель совета директоров «Мордовпромстройбанка» Вячеслав Брыков, соучредители финансовой структуры Алексей Меркушкин и Алексей Гришин, а также первый вице-премьер Правительства Мордовии Владимир Мазов. Последний, по мнению следствия, осуществлял «техническое исполнение» сделки.

Татьяна Гришина обвиняется в хищении денежных средств путем мошенничества, организованной группой, в особо крупном размере. Как было озвучено в суде, она имеет высшее образование, разведена, на иждивении имеет двоих несовершеннолетних детей, проживает в Москве, работает исполнительным директором ООО «Инвест-Альянс», ранее не судима.

На предварительном следствии женщина вину признала полностью и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. При этом она обязалась содействовать следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, добровольно давать известные ей правдивые показания в отношении всех фигурантов, а также оказывать содействие в розыске денежных средств, добытых преступным путем.