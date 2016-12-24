Саранскую бизнес-вумен аферисты «кинули» на 5 миллионов рублей

В Мордовии установлен рекорд по денежным убыткам от «инвестиционных мошенников». Жительница Саранска под предлогом инвестирования на брокерской площадке перевела аферистам более 5 миллионов рублей.

Как сообщает МВД по РМ, в дежурную часть полиции в Саранске с заявлением о совершенном мошенничестве обратилась 56-летняя дама - индивидуальный предприниматель. Как рассказала потерпевшая, в поисках дополнительного заработка она зарегистрировалась на инвестиционной платформе, рекламу которой увидела в интернете. Через некоторое время с ней связался брокер. Во время общения в скайпе незнакомец пообещал потенциальной клиентке сопровождение сделок и высокую доходность от инвестирования.

В период с ноября по 23 декабря женщина систематически пополняла брокерский счет, вложив 5 миллионов 80 тысяч рублей, большую часть из которых она взяла в кредит. В минувшие выходные потерпевшая захотела вывести свои сбережения, однако не смогла вернуть себе деньги. Понятно, что после такого наглого «кидалова» бизнес-вумен пошла в полицию.

МВД по Республике Мордовия напоминает: в настоящее время многочисленные организации предлагают услуги по управлению инвестициями. Используя заманчивые предложения и низкую финансовую грамотность населения, они убеждают граждан, поверивших в возможность быстрого обогащения, вносить как можно большие суммы на счета.

Если вы хотите принять инвестиционное предложение, обязательно изучите отзывы о брокере, попросите показать его лицензию на оказываемые услуги.