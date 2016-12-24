Инъекционный Арепливир завода «Биохимик» включен в рекомендации Минздрава по лечению COVID-19

Министерство здравоохранения РФ включило инъекционную форму противовирусного препарата прямого действия Арепливир® (фавипиравир) в обновленную версию временных методических рекомендаций «По профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID -19)», выпущенную 27 декабря 2021. В тот же день первая партия препарата была отгружена с завода «Биохимик». Всего до конца года ГК «Промомед» планирует отправить для стационаров страны около 300 тысяч доз препарата. Первый оригинальный отечественный противовирусный препарат прямого действия Арепливир® для внутривенного введения получил регистрационное удостоверение 12 ноября 2021 и остается самым ожидаемым средством для больных, госпитализированных с COVID-19.

«В условиях тяжелого бремени новых штаммов коронавирусной инфекции чрезвычайно актуальны не только клинические, но и фармакоэкономические преимущества новой формы Арепливира. До сегодняшнего момента применение противовирусных инфузий было возможно только при использовании одного иностранного препарата, что по ряду причин сильно снижало его доступность для многих медицинских учреждений страны. Отечественный препарат с подтвержденной эффективностью призван переломить ход пандемии», - отметил Дмитрий Пушкарь, академик РАН, д.м.н., профессор, член академического консорциума академического содружества по изучению СOVID-19.

Главный пульмонолог Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев обращает внимание, что «инъекционную форму препарата характеризует не только 100% биодоступность, но и более интенсивное проникновение и распределение в клетках, более и длительное удержание терапевтической концентрации в тканях, а также улучшенный профиль безопасности. Это должно значительно повысить эффективность проводимого лечения на госпитальном этапе».

В рамках многоцентрового сравнительного клинического исследования под руководством Д. Ю. Пушкаря были подтверждены эффективность и безопасность препарата Арепливир® в форме для парентерального введения.

«Мы сравнивали результаты терапии в группах пациентов, госпитализированных с COVID-19, получавших либо фавипиравир в виде внутривенных инфузий, либо стандартную терапию (пероральные противовирусные лекарственные средства или зарубежный инъекционный препарат). Гипотеза превосходства терапии Арепливиром для парентерального применения доказана по выбранным конечным точкам. В частности, на фоне курса терапии исследуемым препаратом более чем в два раза чаще и в два раза быстрее наблюдается значимое улучшение клинического статуса пациентов, даже имеющих факторы риска, например, пациентов старше 60 лет. Уже через 10 дней терапии более чем у 90% пациентов (по сравнению с 62,04% в группе сравнения) наблюдалось соответствие критериям выписки из стационара», - поделилась результатами исследования Лариса Балыкова, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, директор Медицинского института, заведующая кафедрой педиатрии ФГБОУ ВПО МГУ им. Н. П. Огарева.

Таким образом, в исследованиях доказано, что применение Арепливира в инъекционных формах позволяет обеспечить более быстрое и выраженное терапевтическое действие и повысить эффективность терапии, что определяет снижение риска развития крайне тяжелого течения, способствует ускорению выписки пациента и улучшению прогноза.

Фармацевтическое предприятие «Биохимик» группы компаний «Промомед», выпускающее с середины 2020 года Арепливир® в таблетированной форме, подготовило производственные мощности завода для бесперебойной поставки препарата для парентерального введения по многочисленным запросам медиков. «В январские каникулы, когда страна будет отдыхать, большинство наших сотрудников, как и врачи, останутся на своих рабочих местах. Сейчас, когда новая лекарственная форма получила статус рекомендованной для лечения COVID-19, наша первостепенная задача – обеспечить красные зоны стационаров жизненно важным препаратом», - поделился генеральный директор компании «Промомед» Максим Смагин.

«Промомед» первый в мире смог разработать сложную уникальную технологию растворения фавипиравира и приготовления на ее основе препаратов для парентерального применения. При том, что субстанция представляет собой нерастворимый порошок.