У Главы Мордовии обсудили возобновление работы регионального диспетчерского центра связи для глухих

27 декабря Глава республики Артём Здунов провел рабочую встречу с председателем регионального отделения «Всероссийского общества глухих» Ольгой Зубаровской. Обсуждались вопросы возобновления работы диспетчерского центра связи для глухих. В совещании приняли участие заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова и представители регионального кабинета министров.



Диспетчерский центр начал свою работу в Саранске в 2017 году. В середине 2019-го его работа была приостановлена в связи с отсутствием финансирования за счет средств республиканского бюджета. За это время было принято 1588 заявок - это консультации по получению услуг, помощь в вызове оперативных служб.



Артём Здунов поручил министру социальной защиты, труда и занятости населения РМ Игорю Князькову и министру цифрового развития РМ Игорю Вольфсону привести в нормативное состояние необходимое для работы оборудование. Вопрос о возобновлении функционирования диспетчерского центра будет взят на особый контроль у социального блока Правительства региона.