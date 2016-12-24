У Главы Мордовии обсудили возобновление работы регионального диспетчерского центра связи для глухих

Диалог с бизнесом
При Главе Мордовии будет сформирован Совет по развитию малого и среднего предпринимательства
27 декабря Глава республики Артём Здунов провел рабочую встречу с председателем регионального отделения «Всероссийского общества глухих» Ольгой Зубаровской. Обсуждались вопросы возобновления работы диспетчерского центра связи для глухих. В совещании приняли участие заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова и представители регионального кабинета министров.
Диспетчерский центр начал свою работу в Саранске в 2017 году. В середине 2019-го его работа была приостановлена в связи с отсутствием финансирования за счет средств республиканского бюджета. За это время было принято 1588 заявок - это консультации по получению услуг, помощь в вызове оперативных служб.
Артём Здунов поручил министру социальной защиты, труда и занятости населения РМ Игорю Князькову и министру цифрового развития РМ Игорю Вольфсону привести в нормативное состояние необходимое для работы оборудование. Вопрос о возобновлении функционирования диспетчерского центра будет взят на особый контроль у социального блока Правительства региона.
Поделиться в соц. сетях:
При Главе Мордовии будет сформирован Совет по развитию малого и среднего предпринимательства
Вакцинация от коронавируса будет доступна жителям Мордовии и в период новогодних праздников
В Мордовии сотрудник полиции спас 11-летнего мальчика, провалившегося под лед
В ПФО создали уникальный аудиовизуальный альбом
Водитель сам остановил патрульный автомобиль и попросил о помощи
Мордовия будет внедрять лучшие практики развития российских регионов
В Мордовии до конца недели примут решение по работе общепита в новогодние праздники
Жители Саранска через соцсети направили в ЦУР Республики Мордовия почти 15,5 тысяч обращений
Заезжий торговец из Москвы показал табачной лавке в Саранске «фокус» на 120 тысяч рублей