Артём Здунов провел рабочую встречу с руководителем УФНС России по РМ Светланой Вишняковой

Результаты работы Управления федеральной налоговой службы региона 27 декабря были обсуждены на рабочей встрече Главы Мордовии Артёма Здунова с руководителем УФНС России по РМ Светланой Вишняковой.

По оценке Управления по итогам текущего года поступления налоговых платежей в консолидированный бюджет Мордовии (без учета акцизов на алкогольную продукцию) составят 32 млрд. 296 млн. рублей. Это 107,8% к установленному плану. По всем бюджетообразующим доходным источникам достигнут прирост поступлений к уровню прошлого года. Общий темп роста поступлений по итогам составит 116%.

Значительное увеличение дали показатели налога на прибыль организаций – 146%. На 129% возросли поступления платежей по специальным налоговым режимам. На 120% превысил уровень прошлого года имущественный налог.

Артём Здунов подчеркнул, что динамика увеличения бюджетных поступлений должна сохраниться и в следующем году. Кроме того, Глава региона обратил внимание на выполнение пунктов Послания к Государственному Собранию. В частности, УФНС должны активно искать новые источники дохода в региональный бюджет.