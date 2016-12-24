«Елка желаний» исполнила мечту 14-летнего Владимира Кузина из Саранска

В рамках благотворительной акции «Ёлка желаний» исполнилась мечта 14-летнего Владимира Кузина из столицы Мордовии. Юноша мечтал о новом телефоне и в преддверии Нового года его желание сбылось.

В роли доброго волшебника выступил Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров: «Этот телефон я доставляю тебе по поручению Деда Мороза! Расти большим и умным, и звони мне, я тебе оставлю свой номер телефона. Поздравляю с наступающим Новым годом!»

В семье Кузиных – трое детей: 14-летний Владимир, 8-летняя Яна и двухлетний Илья. Председатель регионального Правительства передал всем детям сладкие подарки, а маме – букет и продуктовый набор для встречи Нового года.

«Вова очень счастлив!» - рассказывает многодетная мама Галина Кузина. Сын с нетерпением ждет возвращения с работы отца, чтобы вместе с ним настроить смартфон, установить необходимые программы.

Галина с любовью рассказывает о детях, их увлечениях. Владимир учится в 7 классе, его любимые предметы – математика и технология. Юноша очень любит занятия в бассейне, он уже определился с будущей профессией - мечтает стать строителем.

Яна в этом году пошла в школу, девочка успевает не только учиться, но и посещать танцевальный кружок.

Малыш Илья – воспитанник детского сада, недавно у него был первый праздничный утренник.

На этот раз Новый год семья Кузиных планирует встретить не как обычно дома, а у родственников в районе республики. Конечно же, Дед Мороз знает о планах семьи и доставит подарки куда нужно.