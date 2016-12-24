Глава Мордовии исполнил мечту пятилетнего Артёма Илюшова

27 декабря Глава Мордовии Артём Здунов исполнил новогоднюю мечту детсадовца Артёма Илюшова и пригласил его в свой рабочий кабинет. Напомним, они познакомились, когда руководитель региона в декабре приезжал поздравлять прабабушку мальчика, участницу строительства Сурского рубежа, Татьяну Макушкину со столетним юбилеем. Тогда Артём сказал Главе Мордовии, что мечтает побывать в Доме Республики.

За чашкой чая с пирожными Артём Илюшов и его мама рассказали Главе Мордовии об увлечениях мальчика. В детском саду он дополнительно занимается математикой и конструированием, любит рисовать, играет в футбол.

Специально для Артёма в режиме видеоконференцсвязи было организовано заседание с участием министра здравоохранения РМ Олега Маркина, и.о. министра образования РМ Елены Солдатовой и министра спорта и молодежной политики РМ Александра Савилова. Мальчику было предложено занять рабочее место Главы Мордовии в зале для совещаний.

«Коллеги, встречайте – это тоже Артём Алексеевич. Вести ВКС сегодня будет он», - представил детсадовца министрам Глава республики.

Артём Илюшов спросил у руководителей министерств о детском меню, необходимых для здоровья витаминах и зимних видах спорта. Елена Солдатова пояснила, что в детском саду будут делать акцент на свежие овощи и фрукты, а вот сладости дома нужно ограничивать. Олег Маркин сказал, что Артём только растет и принимать витамины без надобности не нужно. Для укрепления иммунитета важно больше времени проводить на улице и вести активный образ жизни. Александр Савилов порекомендовал на каникулах как можно чаще ходить на каток и лыжные прогулки. Мальчик поблагодарил участников совещания за советы и пообещал их выполнять.

«Предлагаю внести в протокол все итоговые решения нашего совещания. А именно: обещание правильно питаться, больше заниматься спортом и слушаться родителей. Если пообещали, значит, будем выполнять, правильно, Артём?» - подвел итог совещания Глава республики. Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке.

Рядом с наряженной елкой Артёма ждали Дед Мороз и Снегурочка. Они поздравили его с наступающим Новым годом и вручили сладкий подарок.