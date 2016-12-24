В Саранске телефонные мошенники прибыльно «обработали» мать вместе с дочерью

Столь издевательского телефонного мошенничества Мордовия, наверное, еще не видывала. В Саранске мать и дочь одновременно перечислили дистанционным аферистам более 700 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД по РМ.

В столице Мордовии с разницей в несколько часов в дежурную часть полиции обратились мать и дочь, которые рассказали о хищении у них денежных средств неизвестными. По словам 31-летней местной жительницы, вечером 23 декабря ей позвонил мужчина, который представился сотрудником ФСБ и назвал свои персональные данные. Офицер пояснил, что ведомство в настоящее время проводит разработку тех самых мошенников, которые пытаются оформить на ее имя кредит. «Сотрудник спецслужбы» посоветовал молодой женщине для сохранности снять все имеющееся на счетах денежные средства и внести их на безопасные счета. После этого он прервал разговор, пояснив, что свяжется с ней позже.

Молодая особа на всякий случай сверила входящий номер телефонного звонка с данными правоохранительного ведомства, указанными в интернете. Они были идентичны. На следующий день «силовик» вновь позвонил местной жительнице, которая в тот момент находилась в Нижнем Новгороде. Злоумышленник сказал, чтобы та поехала в банк для проведения финансовой операции. При этом мужчина отправил ее к месту назначения на заказанном такси. Сняв находящиеся на счету 526 тысяч рублей, женщина через банкомат внесла наличные на продиктованный счет.

Вернувшись в Саранск заявительница решила перезвонить по телефону ФСБ для получения дальнейших указаний. Тут то и выяснилось, что она стала жертвой мошенников, использовавших сервис подмены номеров.

Спустя несколько часов с аналогичным заявлением в полицию пришла ее 56-летняя мать, которая после разговора с этим же лжесотрудником ФСБ взяла в банке заем на 200 тысяч рублей и перевела деньги на сторонние счета.

В настоящий момент установлено, что абонентские номера, с которых звонили злоумышленники, зарегистрированы в Санкт-Петербурге. Проводится комплекс мероприятий, направленных на розыск лиц, причастных к совершению преступлений.