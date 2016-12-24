В Мордовии участника массового ДТП сбили на дороге

Репортер

С массовым ДТП  на дороге «Саранск-Сурское-Ульяновск», в результате которого пострадали 24 машины, связано еще одно примечательное происшествие. По информации Госавтоинспекции республики, на месте аварии неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной, совершил наезд на 40-летнего мужчину, который находился на проезжей части автодороги  - он был одним из участвовавших в этом «аварийном слете». В результате пострадавшего с различными травмами доставили в республиканскую клиническую больницу №4, где ему оказали медицинскую помощь и отпустили лечиться домой.

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