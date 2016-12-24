Госавтоинспекция Мордовии озвучила обстоятельства массового ДТП с участием 24 автомашин

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В Госавтоинспекции республики прояснили обстоятельства массового ДТП на 1 км автодороги «Саранск-Сурское-Ульяновск», в результате которого пострадали 24 машины, а несколько человек получили не слишком серьезные травмы.
Как сообщается, днем 25 декабря сильная метель и плохая видимость послужили причинами столкновения на дороге нескольких автомобилей. К месту аварии вскоре подъехала «Специализированная автоцистерна» под управлением 23-летнего водителя. При движении автоцистерна ударила автомобили «Киа Рио» и «Хендай Туксон», после чего продолжила движение и совершила наезд на автомашину «ВАЗ-21108», которую от полученного удара отбросило на автомашину «ВАЗ-21120». «Двенадцатая», в свою очередь, столкнулась с малолитражкой «Дэу Матиз».
В результате ДТП 52-летний водитель автомашины «ВАЗ-21120» был госпитализирован в Республиканскую офтальмологическую больницу, а 50-летний мужчина из автомашины «ВАЗ-21108» доставлялся в республиканскую клиническую больницу №4, откуда после оказания медицинской помощи был отправлен домой с рекомендацией лечиться у врача по месту жительства. Водители трезвы.
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