Прокуратура дала санкцию на арест имущества саранского «Спецавтохозяйства» за долги

В столице Мордовии прокуратура проверила соблюдение налогового законодательства в МП «Спецавтохозяйство Саранское». Как выяснилось, муниципальное предприятие имеет задолженность по обязательным платежам в бюджет в размере более 6,9 миллионов рублей.

В связи с этим, налоговая служба республики обратилась в прокуратуру Пролетарского района Саранска с постановлением о наложении ареста на имущество главного городского «уборщика». Соответственно, прокурор района санкционировал эти «арестантские меры» в отношении муниципального предприятия на сумму более 6,9 млн рублей.

Заметим, что ключевая роль саранского «Спецавтохозяйства» в уборке города была со всей отчетливостью обрисована только два дня назад. Субботняя метель и обильный снегопад в столице Мордовии поставили перед городским предприятием непростую задачу, с которой коммунальщики справились, правда, с разной степенью успешности на различных территориях.