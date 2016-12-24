В Чамзинском районе возводят завод по переработке молока с европейскими технологиями производства

В ходе рабочей поездки в Чамзинский район 26 декабря Артём Здунов побывал на площадке строительства завода по переработке молока мощностью 400 тонн в сутки. Новый инвестпроект стоимостью 3,7 млрд. рублей реализует группа компаний «Хорошее дело».

Молокозавод возводится на территории севернее поселка Комсомольский. Мощности объекта предусматривают производство 15 тонн творога и 10 тонн мороженого ежедневно. Реализация проекта начата в текущем году, выход на проектную мощность запланирован на 2024 год. Новый объект даст Чамзинскому району 400 рабочих мест.

Планируемый ежегодный объем платежей предприятия в консолидированный бюджет РМ при выходе на максимальную мощность составит 193 млн.руб.

Сергей Сиушов, председатель совета директоров агрогруппы «Хорошее дело», рассказал руководителю региона, что на производстве будут использоваться новейшие автоматизированные европейские технологии производства творога, мороженого и молочной продукции, в том числе в ПЭТ-упаковке. Сейчас на объекте активно ведутся строительно-монтажные работы по возведению административно-бытового корпуса, производственный корпус - в стадии проектирования.