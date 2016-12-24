Глава Мордовии поздравил жителей Поводимова с открытием Дома культуры

26 декабря в селе Поводимово Дубенского района состоялось открытие Дома культуры. Поздравить сельчан с этим событием приехал Глава Мордовии Артём Здунов.

Дом культуры построен по программе комплексного развития сельских территорий, он станет местом притяжения и взрослых, и детей. Здесь есть прекрасный зрительный зал на 150 человек, библиотека, помещения для кружковых занятий. В новом Доме культуре планируется возобновить работу вокально-инструментальных ансамблей, открыть клуб по традиционной мордовской вышивке.

Руководитель республики осмотрел все возможности нового учреждения культуры, пообщался с детьми и взрослыми, которые уже чувствуют себя здесь, как дома.

Приветствуя сельчан, собравшихся в концертном зале нового клуба, Артём Здунов подчеркнул, что государственная программа по развитию сельских территорий, инициированная Президентом России Владимиром Путиным, позволяет строить именно такие объекты - соответствующие запросам жителей небольших населенных пунктов. «Спасибо за это руководителю государства!» - сказал Глава Мордовии.

В селе много молодежи, чтобы вдохнуть новую творческую жизнь в Дом культуры. «Такие объекты строятся по всей стране и, конечно, в нашей родной Мордовии. Они - показатель высокого духовного развития жителей сельского поселения. Дай Бог, чтобы душа этого клуба жила!» - сказал Артём Здунов.

Директор департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Ксения Шевёлкина отметила: «Ваш район живет, мы чувствуем вашу любовь к Родине и патриотизм. Министерство сельского хозяйства России реагирует на те заявки, которые действительно необходимы. Я желаю, чтобы учреждение помогло развиваться и самореализоваться молодому поколению вашего села, а взрослые смогут хорошо проводить здесь время после трудового дня».

Глава Дубенского района Виктор Нефедов поблагодарил руководство республики, Минсельхоза России, строителей за важный объект, который отсутствовал в селе 12 лет. -«Сельский клуб всегда был местом притяжения, сюда приходили и стар и млад, общалась молодежь, знакомились, играли свадьбы! А какой здесь был вокально-инструментальный ансамбль, который покорял сердца зрителей по всей Мордовии, а главное - выступал в полях, на фермах, поднимая дух тружеников села. Все это обязательно нужно возродить!»

Творческие возможности жителей села гости праздника смогли оценить в ходе концертной программы, все выступления были встречены бурными аплодисментами.